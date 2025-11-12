В бийском колледже обновили музейное пространство в честь 85-летия СПО

Обновленное музейное пространство «Мы всегда будем гордиться!», посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО), начало работать в Бийском государственном колледже в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
«В настоящее время музей колледжа является ядром формирования гражданской позиции у подрастающего поколения, и, создавая такие пространства, мы инвестируем в будущее нашей страны, формируя самосознание и активную позицию у молодежи, которая будет строить нашу общую историю. Важно не только информировать, но и вовлекать молодых людей в обсуждение актуальных вопросов, связанных с гражданственностью, ответственностью и социальной активностью», — подчеркнула заместитель директора колледжа по воспитательной работе Эльза Пташинская.
На открытии директор колледжа Елена Метель вручила благодарственные письма ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие этого музейного пространства. Она отметила, что оно станет не только местом хранения исторической памяти, но и площадкой для проведения образовательных мероприятий, выставок и встреч, способствующих развитию научного мышления и творческого потенциала учащихся.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.