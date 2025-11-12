Президентская система кадровых проектов открыла талантливым россиянам дорогу к лидерству

«Всю информацию и навыки, полученные на программе, я начала применять сразу, но особенно ценными они стали в новой должности. Знания в области проектной деятельности, стратегического планирования, командообразования и коммуникации оказались незаменимыми для эффективного руководства современным департаментом. Кроме того, программа дала возможность наладить ценные профессиональные связи — нетворкинг с коллегами по курсу продолжается и по сей день: мы поддерживаем друг друга, делимся опытом и даже сотрудничаем. Для меня это особый ресурс, который значительно расширил профессиональные горизонты и помог успешно справляться с новыми вызовами», — отметила Юлия Шугина.