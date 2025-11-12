Банкиры составили портрет типичной жертвы мошенников в Волгограде

Самыми распространенными видами мошенничества стали телефонные звонки и СМС — с ними столкнулись почти 47% опрошенных. Еще 17% попались на уловки в мессенджерах, а каждый четвертый перешел по вредоносной ссылке. В большинстве случаев сумма ущерба не превышала 20 тысяч рублей, однако 3% жителей региона потеряли более миллиона.