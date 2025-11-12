Банкиры составили портрет типичной жертвы мошенников в Волгограде

В Волгоградской области определили, кто чаще всего становится жертвой финансовых аферистов. По данным опроса Банка России, типичный потерпевший — это работающий мужчина 25−44 лет, живущий в городе, со средним образованием и доходом, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на волгоградское отделение Банка РФ.
Самыми распространенными видами мошенничества стали телефонные звонки и СМС — с ними столкнулись почти 47% опрошенных. Еще 17% попались на уловки в мессенджерах, а каждый четвертый перешел по вредоносной ссылке. В большинстве случаев сумма ущерба не превышала 20 тысяч рублей, однако 3% жителей региона потеряли более миллиона.
Сейчас Банк России проводит новый анонимный опрос, чтобы оценить уровень защиты банковских сервисов и выявить новые схемы обмана. Волгоградцев приглашают рассказать, сталкивались ли они с кибератаками и удалось ли им защитить свои деньги.
Принять участие можно на официальном сайте Банка России до 28 ноября. Результаты помогут улучшить безопасность финансовых услуг и разработать новые меры по повышению финансовой грамотности.