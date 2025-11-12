Какие вирусы и инфекции привозят в Беларусь ее жители и гости, рассказали в Минздраве

Заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям Могилевской больницы № 1, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас добавила, что в последние годы начали регистрировать случаи кори, которые ранее были редкостью. «Сейчас их немного, но инфекционисты снова столкнулись с этой болезнью. В большинстве случаев корь завозная, чаще всего из России. Многие жители Беларуси работают там, где происходит контакт с заболевшими, и возвращаются домой часто в инкубационный период, когда симптомы начинают проявляться, — рассказала она. — Основная часть заболевших — непривитые люди».