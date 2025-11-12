Ричмонд
На Алтае прошел математический турнир для школьников

В соревновании участвовали ученики 5−7-х классов.

Турнир «Математические флеш-бои школ Алтайского края и городов Сибири памяти Евгении Владимировны Напалковой» для учеников 5−7-х классов состоялся в Алтайском крае в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Мероприятие прошло на двух площадках: в региональном центре для одаренных детей «Талант 22» и барнаульской гимназии № 123. Турнир объединил более 350 школьников из Алтайского края, Новосибирской и Омской областей, а также Республики Тывы. Им предстояло решить 24 олимпиадные задачи, требующих нестандартного подхода. Задачи подготовил методический совет, а оценивала результаты судейская бригада из 100 педагогов и студентов.

«Турнир для нас — это всегда праздник математики и встреча с соратниками. Здесь ребята знакомятся со своими соперниками, начинают ценить друг друга. Педагогам же просто приятно смотреть, как дети азартно решают задачи», — подчеркнула один из организаторов математических боев, доцент Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова Елена Половникова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.