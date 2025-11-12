Белоруска Арина Соболенко побила рекорд, заработав более $15 миллионов призовых

Белорусская теннисистка Арина Соболенко побила рекорд по заработанным призовым за сезон.
Так, белоруске удалось опередить Серену Уильямс, максимальная сумма призовых за сезон которой составила 12,385 миллиона долларов. Уильямс установила свой рекорд в 2013 году. А в этом году Арина Соболенко ее превзошла, заработав 15,008 миллиона долларов призовых.
В течение нынешнего сезона Арина Соболенко выиграла 63 матча в одиночном разряде из 75 и завоевала четыре титула. Наиболее крупным из них стал Открытый чемпионат США. Благодаря рекордному призовому фонду данного турнира белоруска заработала сразу 5 миллионов долларов. Еще в этом году Соболенко доходила до финалов Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции и Итогового турнира WTA.
