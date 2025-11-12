Белоруска Арина Соболенко побила рекорд, заработав более $15 миллионов призовых

В течение нынешнего сезона Арина Соболенко выиграла 63 матча в одиночном разряде из 75 и завоевала четыре титула. Наиболее крупным из них стал Открытый чемпионат США. Благодаря рекордному призовому фонду данного турнира белоруска заработала сразу 5 миллионов долларов. Еще в этом году Соболенко доходила до финалов Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции и Итогового турнира WTA.