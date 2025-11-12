Родители девятиклассников сдали экзамен по математике в Тайшетском районе

В Тайшетском районе родители девятиклассников сдали экзамен по математике. Специальные встречи организовали в двух школах. Там собрались 50 родителей, чьи дети в 2026 году отправятся на первый экзамен. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на Управление образования района.