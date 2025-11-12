Ричмонд
Родители девятиклассников сдали экзамен по математике в Тайшетском районе

В двух школах собрались 50 родителей, чьи дети в 2026 году отправятся на первый экзамен.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе родители девятиклассников сдали экзамен по математике. Специальные встречи организовали в двух школах. Там собрались 50 родителей, чьи дети в 2026 году отправятся на первый экзамен. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на Управление образования района.

— На собрании преподаватели объяснили, как проходит итоговое собеседование по русскому языку, рассказали об организации самих экзаменов и то, какими источниками можно пользоваться для подготовки ОГЭ, — пояснили в пресс-службе управления.

Психологи дали советы, как помочь своим детям справиться с волнением. Для участников также провели небольшой экзамен. Родители смогли почувствовать себя учениками. Пустили их в аудиторию только по паспорту. Они заполнили бланки и 45 минут решали задания по математике.