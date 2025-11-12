Мошенники «ловят» петербургских школьников на сайтах с ГДЗ

Правоохранители просят петербуржцев обязательно рассказать своим детям, что нельзя вводить номера телефонов, пароли в интернете. Школы не запрашивают коды из сообщений и данные карт. Если хотите убедиться, действительно ли сотрудники образовательного учреждения хотят с вами связаться, то лучше обратиться непосредственно к ним.