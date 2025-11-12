В Воронеже обсудили связь эффективного управления и производительности

XI Управленческая платформа имени В. Н. Эйтингона «Эффективное управление — высокая производительность» состоялась 31 октября в Воронеже. На мероприятии в том числе обсуждали реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в АНО «РЦК».
В рамках секции «Образ лидера перемен в федеральном проекте “Производительность труда”» бизнесмены в формате открытой дискуссии обсудили с представителями Министерства экономического развития Воронежской области региональные программы поддержки бизнеса и новые подходы к управлению операционной эффективностью. Участники рассказали о своем опыте участия в федеральном проекте и выразили надежду, что государство предложит бизнесу дополнительные меры, которые позволят продолжить работу с экспертами РЦК. Это необходимо для того, чтобы поддерживать устойчивость системы непрерывных улучшений.
«Вопрос производительности труда сейчас стоит достаточно остро, и от многих предприятий поступает запрос на поддержку от региональных властей и федерального центра. Помощь в рамках федерального проекта “Производительность труда” по большей части заключается в методической помощи предприятиям по внедрению бережливого производства и обучению персонала этой методике. Уже более 160 предприятий реализовали на своих производственных мощностях этот проект и показали хорошие результаты», — отметил первый заместитель министра экономического развития Воронежской области Константин Хорошев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.