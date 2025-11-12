В Воронеже обсудили связь эффективного управления и производительности

«Вопрос производительности труда сейчас стоит достаточно остро, и от многих предприятий поступает запрос на поддержку от региональных властей и федерального центра. Помощь в рамках федерального проекта “Производительность труда” по большей части заключается в методической помощи предприятиям по внедрению бережливого производства и обучению персонала этой методике. Уже более 160 предприятий реализовали на своих производственных мощностях этот проект и показали хорошие результаты», — отметил первый заместитель министра экономического развития Воронежской области Константин Хорошев.