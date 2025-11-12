Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убила поленом: в Омской области задержали подозреваемую в расправе над подругой

Жертва получила смертельные удары во время конфликта.

Источник: Комсомольская правда

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело об убийстве 56-летней жительницы Саргатского района. С телесными повреждениями она скончалась в больнице. 12 ноября ведомство поделилось подробностями инцидента.

Следствие установило причастность к преступлению 65-летней знакомой потерпевшей. Женщину задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. По предварительным данным, ссора подруг произошла 8 ноября в селе Тамбовка. Фигуранта нанесла несколько ударов поленом по голове своей приятельнице, та получила несовместимую с жизнью травму.

Сейчас сотрудники следкома выясняют все обстоятельства преступления. За совершенное деяние убийца может провести в тюрьме до 15 лет.

Ранее мы сообщили, что омичи ощущают на себе влияние мощной магнитной бури.