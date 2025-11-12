Убила поленом: в Омской области задержали подозреваемую в расправе над подругой

Следствие установило причастность к преступлению 65-летней знакомой потерпевшей. Женщину задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. По предварительным данным, ссора подруг произошла 8 ноября в селе Тамбовка. Фигуранта нанесла несколько ударов поленом по голове своей приятельнице, та получила несовместимую с жизнью травму.