Прокуратура Приморья добивается возврата 118 участков и 64 млн рублей муниципалитету

«В 2017 году кадастровым инженером без законных оснований границы спорного земельного участка были определены в посёлке Соловей-Ключ, в 25 км от первоначального местоположения в посёлке Раздольное, что существенно увеличило его ликвидность. В дальнейшем фигуранты уголовного дела разделили участок на 120 земельных участков и реализовали их третьим лицам. Аналогичная схема была выявлена в отношении еще одного рядом расположенного земельного участка», — говорится в сообщении.