Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Приморья добивается возврата 118 участков и 64 млн рублей муниципалитету

Выявлена схема незаконного переноса границ сельхозземель и их последующей продажи в Надеждинском районе.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Приморья выявила мошенническую схему по незаконному отчуждению земель в Надеждинском муниципальном районе. Поводом для проверки послужили факты незаконного межевания земельного участка, предназначенного для нужд сельского хозяйства, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В 2017 году кадастровым инженером без законных оснований границы спорного земельного участка были определены в посёлке Соловей-Ключ, в 25 км от первоначального местоположения в посёлке Раздольное, что существенно увеличило его ликвидность. В дальнейшем фигуранты уголовного дела разделили участок на 120 земельных участков и реализовали их третьим лицам. Аналогичная схема была выявлена в отношении еще одного рядом расположенного земельного участка», — говорится в сообщении.

В интересах муниципалитета прокуратура подала в суд иски к двум организаторам схемы и четырём недобросовестным приобретателям. От них требуют вернуть 118 земельных участков, признать недействительными межевание и сделки купли-продажи, а также возместить ущерб на сумму свыше 64 млн рублей. Добросовестные покупатели исками не затронуты — их права будут обеспечены в судебном процессе.

По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело против шести человек. Им инкриминируют мошенничество при получении земельных участков в Надеждинском районе и Артёмовском городском округе.

Расследование ведётся при участии УМВД по Приморскому краю. Прокуратура также проверяет возможную причастность фигурантов к аналогичным преступлениям в других районах региона.