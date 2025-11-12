Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область 12 ноября

Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область сегодня, 12 ноября. Активное воздействие продлится и на следующий день. Об этом можно судить по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геомагнитные возмущения выше уровня G1 и Кр-индекса 5 начались примерно с полуночи. В первой половине дня 12 ноября буря усилилась, и ее показатель достиг уровня G3 с Кр-индексом 7.
Более сильная магнитная буря — уровня G4 с Кр-индексом 8 — ожидается после 18 часов вечера. Возмущенный магнитный фон сохранится до полудня 13 ноября, а потом начнет постепенно стихать.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. В G1 — слабая буря, G5 — экстремальная. Метеозависимым людям во время подобных перепадов рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
