Семь сотрудников омского политеха отправились преподавать в китайском вузе

«На проверку домашних заданий и подготовку нового материала уходит много времени. Тем не менее ритм работы здесь относительно спокойный. На нас лежит только преподавательская нагрузка. Все силы сконцентрированы только на этом, что позволяет работать не только максимально эффективно, но и по-другому взглянуть на профессиональную деятельность, почувствовать ее ценность», — поясняет старший преподаватель кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» ОмГТУ Иван Черных.