Семь сотрудников омского политеха отправились преподавать в китайском вузе

Это уже пятая командировка омичей в Китай. Нынешний семестр в университете, расположенном городе Бэньси, нацелен на программу бакалавриата «Механическое проектирование, производство и автоматизация». Образовательный курс китайским студентам преподают стразу семь представителей омской политехнической школы.
Занятия идут по широкому спектру дисциплин, в числе которых материаловедение, станки с ЧПУ, инженерная графика, детали машин. Помимо этого, в расписании — проектирование станков с ЧПУ, автоматизированных линий и другие курсы.
Лекции и практические занятия проводятся в модульном формате. В каждом потоке 70 студентов. Месячный курс предполагает промежуточные тесты, а также экзамен. Все как у нас. Только общение на английском языке.
«На проверку домашних заданий и подготовку нового материала уходит много времени. Тем не менее ритм работы здесь относительно спокойный. На нас лежит только преподавательская нагрузка. Все силы сконцентрированы только на этом, что позволяет работать не только максимально эффективно, но и по-другому взглянуть на профессиональную деятельность, почувствовать ее ценность», — поясняет старший преподаватель кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» ОмГТУ Иван Черных.
Помимо образовательной деятельности, сибиряки ведут с китайскими учеными совместные исследования, а также готовят публикации в научных журналах.
По словам омичей, отношение к ним студентов и коллег очень почтительное. А чаепития после работы уже едва ли не входят в традицию.
Руководство Ляонинского научно-технологического института намерено продолжить сотрудничество в будущем году. Помимо этого, у сибиряков появится новый партнер.
Политехники обсудили новые планы с Яньшаньским университетом, расположенным в китайском городе Циньхуандао. В частности, шла речь об академическом обмене, стажировках, совместных научных проектах в сфере инноваций.