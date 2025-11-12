Омский врач предупредил, что стресс провоцирует скачки сахара при диабете

Адреналин и норадреналин вызывают быстрое повышение уровня глюкозы за счет расщепления запасов гликогена в печени. Этот механизм обеспечивает организм энергией для реакции на угрозу. Кортизол действует медленнее, но влияет сильнее — подавляет действие инсулина и усиливает инсулинорезистентность, когда клетки теряют к нему чувствительность.