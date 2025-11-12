Ричмонд
Омский врач предупредил, что стресс провоцирует скачки сахара при диабете

Нарушатся углеводный обмен и снижается чувствительность к инсулину.

Источник: Комсомольская правда

Стресс оказывает прямое влияние на уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом. Это связано с работой гормонов, которые выделяются надпочечниками в ответ на опасность. Подробностями поделились 12 ноября в министерстве здравоохранения Омской области.

Адреналин и норадреналин вызывают быстрое повышение уровня глюкозы за счет расщепления запасов гликогена в печени. Этот механизм обеспечивает организм энергией для реакции на угрозу. Кортизол действует медленнее, но влияет сильнее — подавляет действие инсулина и усиливает инсулинорезистентность, когда клетки теряют к нему чувствительность.

Длительный стресс усугубляет проблему через дополнительные факторы. Нарушения сна, изменения в пищевом поведении и снижение физической активности в комплексе — ухудшают контроль над уровнем глюкозы. Сам по себе недостаток сна повышает уровень кортизола и снижает инсулиновую чувствительность.

«Ключевую роль в этом играют так называемые “гормоны стресса”: кортизол, адреналин и норадреналин. Они выделяются надпочечниками в ответ на восприятие организмом опасности — будь то физическая угроза или психологическое напряжение», — пояснила завотделением, врач-психиатр Клинической психиатрической больницы им. Н. Н. Солодникова Ксения Кузьмина.

Эксперт отметила, что даже незначительное волнение может вызвать скачок глюкозы, а продолжительный стресс серьезно нарушает компенсацию диабета.

Ранее мы рассказали, что в Омске внедряют особую систему гемодиализа.