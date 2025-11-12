СМИ сообщили об изменении состояния отца главкома ВСУ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Состояние отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье, сообщает Life.
«Сейчас Станислав Прокофьевич постепенно приходит в себя, он начал узнавать родных», — говорится в материале.
Издание добавило, что мужчина передвигается по квартире в коляске и недавно, впервые после выписки, начал есть супы и фрукты без катетера. Кроме того, у него не выявили рак мозга.
В августе Life сообщал, что московские врачи спасли 86-летнего отца главкома Сырского, чье состояние резко ухудшилось из-за опасного заболевания. Отмечалось, что его госпитализировали в апреле этого года из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе. В конце октября Станислава Сырского выписали из клиники в Подмосковье.