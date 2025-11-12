В Волгодонске стартовал проект «Техноарт. Энергия творчества»

«Создание условий для всестороннего развития и успешной самореализации молодежи и детей является одним из ключевых национальных приоритетов. Государство осуществляет комплексный подход, охватывающий все сферы жизни молодого поколения — от образования и науки до творчества, спорта и общественной деятельности. Проект “Техноарт. Энергия творчества” открывает новые возможности для развития студентов и формирует инновационное образовательное пространство, где инженерия встречается с искусством», — отметила и. о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.