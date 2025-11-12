В Волгодонске стартовал проект «Техноарт. Энергия творчества»

Проект «Техноарт. Энергия творчества» стартовал в Волгодонске Ростовской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Программа проекта включает лекции, практические занятия и проектную работу под руководством профессиональных художников и технических консультантов. Особое внимание уделено интеграции искусства и инженерных дисциплин. Ростовская атомная станция выступила партнером проекта и организовала для будущих инженеров экскурсию в информационный центр, в ходе которой были подняты вопросы обеспечения безопасности и экологического контроля.
В течение года студенты создадут восемь арт-проектов, отражающих темы энергетики, машиностроения и экологической инженерии. Итоговые макеты и концепции будут представлены на финальной защите. По результатам работы выйдет печатный альбом, включающий образовательную программу и проекты участников.
«Создание условий для всестороннего развития и успешной самореализации молодежи и детей является одним из ключевых национальных приоритетов. Государство осуществляет комплексный подход, охватывающий все сферы жизни молодого поколения — от образования и науки до творчества, спорта и общественной деятельности. Проект “Техноарт. Энергия творчества” открывает новые возможности для развития студентов и формирует инновационное образовательное пространство, где инженерия встречается с искусством», — отметила и. о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.