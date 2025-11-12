Житель Каменецкого района делал ремонт и нашел в печи пистолет, обрез и патроны

Как рассказали в ведомстве, мужчина недавно приобрел дом и проводил в нем ремонтные работы. Разбирая старую печь, во внутренней ее части он обнаружил пистолет, патроны и составную часть оружия. Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы. Изъятые объекты — 82 патрона, пистолет и металлический предмет — были направлены для проведения баллистической экспертизы.