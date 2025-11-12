Ричмонд
Житель Каменецкого района делал ремонт и нашел в печи пистолет, обрез и патроны

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменецкого района обнаружил в печи патроны, обрез и пистолет. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток.

Источник: Фото ГКСЭ

Как рассказали в ведомстве, мужчина недавно приобрел дом и проводил в нем ремонтные работы. Разбирая старую печь, во внутренней ее части он обнаружил пистолет, патроны и составную часть оружия. Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы. Изъятые объекты — 82 патрона, пистолет и металлический предмет — были направлены для проведения баллистической экспертизы.

При исследовании экспертами Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что 67 патронов являются боеприпасами и пригодны для стрельбы, а предоставленный на экспертизу металлический предмет — обрез винтовки образца 1891 года, который изготовлен самодельным способом. Обрез является нарезным огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы. Пистолет Борхардта-Люгера изготовлен заводским способом, ввиду наличия коррозии для стрельбы непригоден.

По факту находки проводится проверка.