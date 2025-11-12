Стала известна дата прощания с наставником президента Путина

В возрасте 99 лет скончался почетный профессор СПбГУ Юрий Толстой. Под его руководством учились государственные деятели, в том числе действующий президент Владимир Путин. Стало известно, когда состоится прощание.
13 ноября в 11:00 состоится гражданская панихида. Ее проведут в Актовом зале здания Двенадцати коллегий. Отпевание пройдет в этот же день в 12:00 в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла.
Ученого похоронят на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Об этом пишет «Вечёрка» со ссылкой на сайт университета.
Напомним, что Юрий Толстой был доктором юридических наук, ученым РАН. Он был наставником не только Владимира Путина, но зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и других выпускников, которые находятся у аппарата власти.