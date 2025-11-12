Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие дороги перекроют из-за марафона в Алматы

В Алматы 16 ноября с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега City Run, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Источник: Nur.kz

Как сообщает акимат Алматы, 16 ноября в финальном забеге сезона, City Run, на старт выйдут 2 500 участников из 20 стран.

Оргкомитет City Run информирует жителей и гостей южной столицы о том, что в день забега движение на отдельных участках дорог будет частично ограничено. 16 ноября с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Время и адреса перекрытий:

Добавим, также в Алматы с 12 ноября до 23:00 13 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Монке би до проспекта Т. Рыскулова.