Какие дороги перекроют из-за марафона в Алматы

Оргкомитет City Run информирует жителей и гостей южной столицы о том, что в день забега движение на отдельных участках дорог будет частично ограничено. 16 ноября с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.