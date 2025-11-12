Какие дороги перекроют из-за марафона в Алматы

Как сообщает акимат Алматы, 16 ноября в финальном забеге сезона, City Run, на старт выйдут 2 500 участников из 20 стран.
Оргкомитет City Run информирует жителей и гостей южной столицы о том, что в день забега движение на отдельных участках дорог будет частично ограничено. 16 ноября с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.
Время и адреса перекрытий:
Добавим, также в Алматы с 12 ноября до 23:00 13 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Монке би до проспекта Т. Рыскулова.