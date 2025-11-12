Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане хотят бороться с избыточным сбором личной информации

Магазины, банки и сервисы в Казахстане собирают слишком много ненужных и личных данных. Депутат Екатерина Смышляева считает, что казахстанцы должны иметь право повлиять на это.

Источник: Курсив

Слишком много слежки.

Смышляева отметила, что в Казахстане уже несколько месяцев действует механизм согласия на обработку данных. Однако магазины, банки и сервисы собирают слишком много лишней информации.

«Вот вы когда идете в магазин, вам дают на карту какую-то дисконтную. Вы там что заполняете? Фамилия, адрес, телефон. Зачем эта информация? Один идентификатор какой-то нужен, чтобы с вами просто связь держать. Поэтому чрезмерный сбор, а потом чрезмерно долгое и ненужное хранение», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что именно для таких целей и реализуется «право на забвение».

Личная информация.

Смышляева рассказала, что право на удаление данных работает только для частных случаев, не связанных с правонарушениями. Например, если вы оставили имя и телефон в сервисе доставки или для скидочной карты, можно попросить их удалить данные, анонимизировать или ограничить доступ.

«Это распространяется исключительно в частных правовых отношениях, там, где не связано с какими-то потенциальными правонарушениями», — подчеркнула она.

По ее словам, такая норма защищает публичный интерес, а данные о нарушениях продолжат храниться в государственных и ведомственных архивах.

Напомним, что в мажилисе рассматривается проект Цифрового кодекса Казахстана, который включает в себя пункт о праве на забвение. Депутаты поинтересовались, смогут ли казахстанцы полностью удалить свои данные из государственных баз и частных структур.