В Казахстане хотят бороться с избыточным сбором личной информации

Слишком много слежки.
Смышляева отметила, что в Казахстане уже несколько месяцев действует механизм согласия на обработку данных. Однако магазины, банки и сервисы собирают слишком много лишней информации.
«Вот вы когда идете в магазин, вам дают на карту какую-то дисконтную. Вы там что заполняете? Фамилия, адрес, телефон. Зачем эта информация? Один идентификатор какой-то нужен, чтобы с вами просто связь держать. Поэтому чрезмерный сбор, а потом чрезмерно долгое и ненужное хранение», — отметила депутат.
Она подчеркнула, что именно для таких целей и реализуется «право на забвение».
Личная информация.
Смышляева рассказала, что право на удаление данных работает только для частных случаев, не связанных с правонарушениями. Например, если вы оставили имя и телефон в сервисе доставки или для скидочной карты, можно попросить их удалить данные, анонимизировать или ограничить доступ.
«Это распространяется исключительно в частных правовых отношениях, там, где не связано с какими-то потенциальными правонарушениями», — подчеркнула она.
По ее словам, такая норма защищает публичный интерес, а данные о нарушениях продолжат храниться в государственных и ведомственных архивах.
Напомним, что в мажилисе рассматривается проект Цифрового кодекса Казахстана, который включает в себя пункт о праве на забвение. Депутаты поинтересовались, смогут ли казахстанцы полностью удалить свои данные из государственных баз и частных структур.