Отечественные — дорожают, иномарки — дешевеют: в Башкирии необычным образом меняются цены на авто

При сравнении с общероссийскими показателями выяснилось, что в среднем по стране автомобили отечественного производства стоят дешевле — 1 352 061 рубль, несмотря на более значительный рост цен с начала года (+3,1%). Региональные различия существенны: самая низкая стоимость зафиксирована в Северной Осетии (1,13 млн рублей), а самая высокая — в Вологодской области (1,63 млн рублей).