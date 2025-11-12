Ричмонд
Отечественные — дорожают, иномарки — дешевеют: в Башкирии необычным образом меняются цены на авто

В Башкирии при удорожании отечественных автомобилей дешевеют иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Статистические данные за десять месяцев 2025 года показали разнонаправленную динамику цен на автомобили в Башкирии. Согласно информации Росстата, транспортные средства отечественного производства в регионе стали дороже, тогда как стоимость машин иностранных марок снизилась.

За отчетный период цены на российские автомобили в республике увеличились на 2,4%, достигнув средней отметки в 1 396 555 рублей к концу октября. В денежном выражении рост составил 33,4 тысячи рублей.

При сравнении с общероссийскими показателями выяснилось, что в среднем по стране автомобили отечественного производства стоят дешевле — 1 352 061 рубль, несмотря на более значительный рост цен с начала года (+3,1%). Региональные различия существенны: самая низкая стоимость зафиксирована в Северной Осетии (1,13 млн рублей), а самая высокая — в Вологодской области (1,63 млн рублей).

На рынке подержанных иномарок в Башкирии отмечено снижение стоимости на 1,2%, что эквивалентно 28,6 тысячи рублей. Теперь средняя цена автомобиля иностранного производства в республике составляет 2 416 109 рублей.

В масштабах страны стоимость иномарок уменьшилась на 1,3%, достигнув среднего показателя в 2,46 млн рублей. Наиболее доступные предложения можно найти в Калининградской области (2,04 млн рублей), тогда как в Самарской области цены на импортные автомобили достигают 2,91 млн рублей.

