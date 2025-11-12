В Лескенском районе Кабардино-Балкарии завершают ремонт дороги

Укладка верхнего слоя асфальта завершается на участке дороги Лескен-I — Верхний Лескен — Ташлы-Тала — Хазнидон в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Подрядная организация уже выполнила основной объем работ: на объекте устроено основание дорожного полотна, уложен нижний слой асфальтобетона, рассчитанный на повышенные нагрузки и перепады температуры, смонтирована система водоотвода, установлено уличное освещение и обустроены тротуары. Сейчас специалисты завершают укладку верхнего слоя асфальтобетона и восстанавливают мостовое сооружение. После этого на участке нанесут разметку, а также установят знаки и ограждения.
Ремонтируемый отрезок протяженностью более 3 км имеет особое значение для жителей села Ташлы-Тала. Дорога обеспечивает транспортную доступность к школе, детскому саду, фельдшерско-акушерскому пункту, сельской администрации и почтовому отделению, связывая социально значимые объекты с другими населенными пунктами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.