В Лескенском районе Кабардино-Балкарии завершают ремонт дороги

Подрядная организация уже выполнила основной объем работ: на объекте устроено основание дорожного полотна, уложен нижний слой асфальтобетона, рассчитанный на повышенные нагрузки и перепады температуры, смонтирована система водоотвода, установлено уличное освещение и обустроены тротуары. Сейчас специалисты завершают укладку верхнего слоя асфальтобетона и восстанавливают мостовое сооружение. После этого на участке нанесут разметку, а также установят знаки и ограждения.