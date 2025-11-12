Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неадекватный водитель напал на машину с женщиной и ребёнком возле театра во Владивостоке

В социальных сетях распространяют информацию о дорожном конфликте, который произошёл 12 ноября около 10:00 возле Приморской сцены Мариинского театра, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Предполагаемая причина конфликта — водители не поделили главную дорогу. Один из участников конфликта выскочил из машины, подбежал к автомобилю оппонента и нанёс по нему несколько ударов, оставив вмятину в двери и разбив стекло, утверждает потерпевшая сторона.

В салоне автомобиля, получившего повреждения, находился маленький ребёнок, которого внезапное нападение на машину испугало до истерики. Была напугана и мать малыша. Автомобиль агрессивного водителя был без государственных номерных знаков.

Владельцы битого автомобиля утверждают, что заявление в полицию написали, участковый с ними на связи ещё не выходил.

Ранее сообщалось, что в Артёме неизвестные хулиганы разбили припаркованный на улице Тихоокеанской автомобиль топором и битой, а также спустили все колёса, порезав их ножом. Полиция осмотрела место происшествия, опросила свидетелей и теперь устанавливает личности нарушителей.