Неадекватный водитель напал на машину с женщиной и ребёнком возле театра во Владивостоке

Предполагаемая причина конфликта — водители не поделили главную дорогу. Один из участников конфликта выскочил из машины, подбежал к автомобилю оппонента и нанёс по нему несколько ударов, оставив вмятину в двери и разбив стекло, утверждает потерпевшая сторона.