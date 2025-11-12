Неадекватный водитель напал на машину с женщиной и ребёнком возле театра во Владивостоке

Предполагаемая причина конфликта — водители не поделили главную дорогу. Один из участников конфликта выскочил из машины, подбежал к автомобилю оппонента и нанёс по нему несколько ударов, оставив вмятину в двери и разбив стекло, утверждает потерпевшая сторона.
В салоне автомобиля, получившего повреждения, находился маленький ребёнок, которого внезапное нападение на машину испугало до истерики. Была напугана и мать малыша. Автомобиль агрессивного водителя был без государственных номерных знаков.
Владельцы битого автомобиля утверждают, что заявление в полицию написали, участковый с ними на связи ещё не выходил.
Ранее сообщалось, что в Артёме неизвестные хулиганы разбили припаркованный на улице Тихоокеанской автомобиль топором и битой, а также спустили все колёса, порезав их ножом. Полиция осмотрела место происшествия, опросила свидетелей и теперь устанавливает личности нарушителей.