Жителей двух поселений в Волгоградской области предупредили о БПЛА в небе

В эту среду, 12 ноября, в течение дня в небе над двумя населенными пунктами в Чернышковском районе появятся БПЛА. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Беспилотники будут использовать для оперативно-разыскных мероприятий. Их проведут в Тормосиновском и Нижнегнутовском поселениях.
