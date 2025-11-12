Ричмонд
Жителей двух поселений в Волгоградской области предупредили о БПЛА в небе

Беспилотные летательные аппараты будут использоваться для разыскных мероприятий.

В эту среду, 12 ноября, в течение дня в небе над двумя населенными пунктами в Чернышковском районе появятся БПЛА. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Беспилотники будут использовать для оперативно-разыскных мероприятий. Их проведут в Тормосиновском и Нижнегнутовском поселениях.

