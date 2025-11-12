Ричмонд
Рейс с депортированной россиянкой вылетел из Бангкока

Рейс с депортированной россиянкой Владыко вылетел из Бангкока во Владивосток.

Источник: Freepik

БАНГКОК, 12 ноя — РИА Новости. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Бангкок — Владивосток с депортированной из Таиланда россиянкой Эрикой Владыко на борту вылетел из аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi) по расписанию, сообщается на электронном табло вылетов аэропорта.

«Рейс авиакомпании “Аэрофлот” SU 645 Бангкок — Владивосток вылетел по расписанию», — говорится в записи на электронном табло.

Интернет-сайт Flight Radar сообщает в то же время, что рейс вылетел не в 15.00 (по местному времени), как следовало по расписанию, а на несколько минут раньше, в 14.52 (по местному времени).