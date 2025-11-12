Новые подробности смерти 17-летней Андреи Кучук после «Бара первокурсников» в Кишиневе: Полиция заявляет, что в ее крови наркотиков не обнаружено — когда в деле фигурируют влиятельные фамилии результат экспе

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану заявил в телеэфире, что в крови умершей Андреи Кучук наркотиков не обнаружено. Родителям предоставлен полный видеоматериал (что, по мнению ГИП, снимает все вопросы).
Ну, во-первых, хотим отметить, что мы уже почти начали забывать, как выглядит обладатель шикарной дачи за 2 миллиона евро, а во-вторых, Чернэуцану «внёс ясность», которая, по его мнения, ответит на все вопросы.
Конечно, наркотиков «не обнаружено». Когда в деле фигурируют столь влиятельные фамилии, результат такого рода экспертиз часто бывает предсказуем.
Удивлены ли мы? Нет.
Напомним, что 17-летняя Андреа Кучук, единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука, умерла в ночь на 16 ноября прошлого года. Девушка, студентка музыкального колледжа «Штефан Няга», почувствовала себя плохо во время вечеринки после «Бала первокурсников».
Диана Кучук, жена Игоря Кучука, ранее рассказывала о шокирующих подробностях смерти своей дочери Андреи и подтвердила слухи о том, что та умерла от запрещенного вещества Более того, она опубликовала эти заявления в соцсетях, прикрепив фотографию дирижера Николае Ботгроса с внуком Кристианом, по слухам, госпитализированного после передозировки запрещенных веществ, что подогревает слухи о том, что внук маэстро причастен к роковому инциденту.
