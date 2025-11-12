Борцы с насекомыми-вредителями: жителям Приморья рассказали об обитающих на «Земле леопарда» синицах

Синицы считаются незаменимыми помощниками в борьбе с насекомыми-вредителями. За одни только сутки большая синица может съесть количество насекомых, равное ее собственному весу. Помогая птицам пережить зиму, люди обеспечивают себе естественную защиту садов и парков в теплое время года.