Борцы с насекомыми-вредителями: жителям Приморья рассказали об обитающих на «Земле леопарда» синицах

Сегодня, 12 ноября, в России отмечается Синичкин день. По такому случаю сотрудники нацпарка «Земля леопарда» рассказали об обитающих на заповедной территории птичках.
В национальном парке обитает сразу несколько видов синиц. Эти яркие и активные птицы стали настоящим украшением местной природы. Однако сейчас, с наступлением холодов, им жизненно важна поддержка человека.
Синицы считаются незаменимыми помощниками в борьбе с насекомыми-вредителями. За одни только сутки большая синица может съесть количество насекомых, равное ее собственному весу. Помогая птицам пережить зиму, люди обеспечивают себе естественную защиту садов и парков в теплое время года.
Самый простой способ поддержать пернатых — обустроить кормушку. Специалисты призывают не забывать подкармливать синиц зимой. А чтобы увидеть этих красивых птиц в их естественной среде обитания, можно посетить экологические маршруты «Земли леопарда».