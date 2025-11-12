Мыл полы и стоял на кассе: как миллионер Боранбаев открыл McDonald’s в Казахстане

Почему McDonald’s пришел только в 2016 году.
На открытие первого McDonald’s в Казахстане у Кайрата Боранбаева ушло 16 лет. Такие трудности были связаны с тем, что головной офис не рассматривал Казахстан для открытия сети: маленький рынок, большие расстояния, отсутствие заводов по производству нужной продукции, не соответствующее стандартам мясо, отметил бизнесмен.
К моменту открытия первой точки в Астане Кайрат Боранбаев уже имел около сотни ресторанов в России, а затем получил предложение приобрести франшизу и в Беларуси. Бизнесмен согласился, но с условием открытия сети в Казахстане. Договоренностей об этом ему удалось достичь в 2014 году на встрече с СEO компании McDonald’s Дональдом Томпасаном.
«Когда мы подписали первые документы, они мне сразу дали программу обучения. Есть специальная программа для франчайзи, она девятимесячная. Параллельно они мне сказали, что мы должны были набрать команду. Они дали своего HR с европейского офиса. Мы должны были набрать 30 человек, которые на год тоже должны были уехать учиться, помимо меня», — рассказал он.
Миллиардер на кухне и за кассой.
Первые три месяца бизнесмен обучался управлению производством (заводы, стандарты), следующие — финансы, маркетинг, HR, последние три месяца — работа в ресторане.
«Они меня оставили в ресторане в России. Я в Капотне, в дальнем районе Москвы. Ты приходишь как обычный работник. Я делал все: начиная от того, что мыл полы. Единственное, меня подпускали к кассе только с кассиром, потому что это деньги… Я стоял рядом и видел, как это работает. Я пришел в ресторан, меня встречает директор, он, видимо, знает кто я. Я говорю ему: “У вас вот как?”. Он — мне: “Первую неделю вы должны работать внутри и снаружи заниматься уборкой”. Я говорю: “Все, давай”, — рассказал миллиардер.
По его словам, никаких поблажек он во время обучения не просил. Но благодаря такому опыту, по его словам, он теперь точно знает, как все должно работать.
Рестораны в Казахстане.
Первая точка появилась в 2016 году в Астане. Тогда в компании работали около 50 экспатов. Затем по мере обучения местных кадров, количество их снижалось. На сегодняшний день в его ресторанах нет иностранных работников, утверждает бизнесмен. Сейчас Кайрат Боранбаев владеет 25 ресторанами по Казахстану. «Курсив» писал ранее, что планируется открытие еще четырех до конца года.
Рестораны в России.
В России у Кайрата Боранбаев 104 точки питания, но бизнесмен намерен открыть еще 16.
«Российский бизнес работает. Поменялось только название: “Вкусно и точка”. Очень успешно работаем. Бренд состоялся в России. На сегодняшний день почти 900 ресторанов. У меня 104 ресторана», — отметил он.
I"m и жизнь после начала войны.
Кайрат Боранбаев рассказал, что после ухода McDonald’s из России, компания не хотела покидать Казахстан. Тогда бизнесмен попробовал привезти пробные поставки нужной продукции из Дубаи, Франции, Польши и Азербайджана. Но это оказалось экономически невыгодным.
Если бы название ресторана сохранилось, а логистика была бы из одной из этих стран, то цена на один гамбургер была бы значительно выше. Поэтому компания провела ребрендинг, но сохранив все стандарты. В первый год работы I"m, организация понесла значительный убыток в 3 млрд тенге. Только сейчас компания выходит в плюс.
Еще в Казахстане бизнесмен открыл четыре завода по производству нужных составляющих: булочки, салаты, стаканы и прочее — все производится здесь. Однако есть трудности с поставками мяса, заявил бизнесмен. За пять лет им не удалось найти в стране компанию, которая бы соответствовала нужным стандартам. В частности из-за этого в сети нет продукции «халял».
«Они (производители мяса. — Авт.) не соответствуют стандартам, которые есть у нас. Хотя мы со всеми работаем, со всеми отрабатываем. Мы и с российскими, и с узбекскими, и с казахстанскими компаниями отрабатываем. Основная проблема, если у тебя завод по мясу, у тебя должна быть такая же линия по “Халял”» Ты не можешь смешивать. А у нас, к сожалению, говорят: «Ладно, мы горячей водой умоем, почистим». И это как бы основная проблема", — поделился Кайрат Боранбаев.
Относительных договоренностей удалось достичь пока с KazBeef. Бизнесмен даже готов проинвестировать деньги в строительство завода.
Планы на будущее и продажа своей франшизы.
Сейчас компания начала заниматься развитием своей франшизы. По словам, Кайрата Боранбаева, ему нужно еще года два для введения такой опции.
«Мы не хотим просто дать франшизу, а потом забыть, кто ее взял. Мы создали отдельную команду, которая занимается франшизным договором. Это вопрос связан также с финансами. Мы сейчас меняем все наши IT-решения, связанные с этим. Если кто-то взял франшизу и строит по нашим лекалам и стандартам, чтобы мы видели его продажи», — поделился он.
Недавно Кайрат Боранбаев заявил о планах своей компании Food Solutions, работающей под брендом I"m, выйти на международные рынки в ОАЭ и Китай.
Кайрат Боранбаев занимает 20 место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана и восьмое в списке крупнейших рантье страны. Через компанию «Алмалы» он является совладельцем ТРЦ Esentai Mall и БЦ Esentai Tower. В сентябре открылся принадлежащий ему центр современной культуры «Целинный». Также бизнесмен является мажоритарным владельцем футбольного клуба «Кайрат».