Мыл полы и стоял на кассе: как миллионер Боранбаев открыл McDonald’s в Казахстане

«Они меня оставили в ресторане в России. Я в Капотне, в дальнем районе Москвы. Ты приходишь как обычный работник. Я делал все: начиная от того, что мыл полы. Единственное, меня подпускали к кассе только с кассиром, потому что это деньги… Я стоял рядом и видел, как это работает. Я пришел в ресторан, меня встречает директор, он, видимо, знает кто я. Я говорю ему: “У вас вот как?”. Он — мне: “Первую неделю вы должны работать внутри и снаружи заниматься уборкой”. Я говорю: “Все, давай”, — рассказал миллиардер.