Номер не прошёл. Как водители Петербурга экономят на платной парковке

Эвакуация машин на спецстоянку как стимул платить, по мнению экспертов, не работает.

Как только в Петербурге подскочила стоимость платной парковки, в «синих зонах» стали появляться машины с закрытыми или снятыми номерами. Нехитрый приём позволяет водителям избегать штрафа за неоплату стоянки, который выписывают автоматически по данным с камер. Каких масштабов может достичь это явление, и как с ним собираются бороться власти? Подробнее — в материале spb.aif.ru.

Новая старая история.

Видео с машинами без номеров в зоне платной парковки заполонили соцсети. Особенно активно водители делают это на Захарьевской улице, где на днях стояла целая вереница легковушек без номеров. Феномен связан с новыми тарифами на парковку — теперь её стоимость зависит от загрузки улицы. Минимальная цена за час — 100 рублей (как раньше), максимальная — 360.

История стара — в 2020 году, когда в Северной столице начали, наконец, штрафовать за неоплаченную парковку, автовладельцы обманывали систему так же. Они скручивали или закрывали госномера всеми подручными средствами — в ход шли носки, картонки, тряпки…

Три года ушло у городских властей, чтобы создать противоядие: с 1 февраля 2023-го по улицам начали ходить инспекторы Городского центра управления парковками, которые снимали с номеров то, что было на них накручено. Нарушителю прилетал штраф в 3 тысячи рублей, а если авто стояло без госномера, его увозили на спецстоянку (закон позволяет стоять без номерных знаков, но при этом автомобиль нарушает действие знака платной парковки, а значит, есть основания эвакуировать.

Владельцы эвакуированных с платной парковки автомобилей без знаков в Санкт-Петербурге не оплачивают перемещение машины на штрафстоянку и её хранение там. Им выписывают штраф за неоплату парковки. — Ред.). И легче было заплатить 100 рублей за час (1200 — за день), чем отдавать сразу три тысячи. Законопослушность обходилась дешевле, чем нарушение.

Теперь ситуация обратная: выгоднее нарушать. 12-часовый день стоянки в зоне с тарифом 360 рублей в час обойдётся в 4320 рублей, а если авто оставить на время работы, часов на 8, — 2880 рублей. Ну, а размер штрафа не изменился — всё те же три тысячи, а вероятность, что к машине подойдёт инспектор, не так уж и велика.

Член Общественной палаты России, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов считает, что соблазн скрутить номера есть: «Особенно учитывая, что парковка подорожала почти в четыре раза. Кроме того, штрафа за то, что автомобиль стоит на парковочном месте без номеров, у нас нет, есть только за неоплату парковки».

Эвакуация машин на спецстоянку как стимул платить, по мнению эксперта, не работает: «Водитель не оплачивает ни стоянку, ни эвакуатор, а просто платит штраф три тысячи».

Холодов полагает, что во всей красе явление ещё не проявилось — многие только-только побежали заказывать съёмные рамки для номеров и прочие приспособления. «То есть вполне возможно, что ещё больше будет таких людей», — прогнозирует эксперт.

Как победить картонку?

Председатель комитета городского Заксобрания по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин подтвердил, что в городе действительно участились случаи скручивания номеров в зонах платной парковки. «Подобные действия не только противоречат букве закона, но и подрывают основы правопорядка и взаимного уважения в обществе», — уверен депутат.

Он напомнил, что платная парковка — это не только способ пополнить бюджет. Она разгружает от транспорта центральные районы, чтобы было удобнее и водителям, и пешеходам, а уклонение от оплаты «лишает город эффективно реализовывать эти цели».

Чебыкин сообщил, что власти уже думают, как бороться с новой старой проблемой. Например, обсуждают вариант с платной эвакуацией машин без номеров. Тогда за легковушку придётся заплатить 3624 рубля. Плюс сам штраф в три тысячи и сто рублей за каждый час на штрафстоянке. Сумма получается весьма неприятная.

Ещё один обсуждаемый способ — увеличить количество пеших инспекторов городского комитета по транспорту. А Чебыкин и вовсе предложил на колёса машин без номеров устанавливать блокираторы.

Но пока всё это лишь на уровне идей. И действенного способа борьбы «с картонкой» не существует. При том, что прикрывать номера подручными материалами начинают уже не только водители легковушек. Так, на днях на Чкаловском проспекте в зоне платной парковки заметили автобус, номер которого был завешен тряпкой по классической схеме.

Нарушителей — на штрафстоянку.

Городской комитет по транспорту, к слову, уже провёл рейд, целью которого было выявить стоящие в зоне платной парковки машины без номеров. В начале минувшей недели на улицы города вышли чиновники вместе с пешими инспекторами Центра управления парковками и эвакуаторы.

Согласно статистике, которую привели в транспортном ведомстве, чаще всего такие авто паркуются на Английской набережной, Галерной и Атаманской улицах. И каждый день эвакуаторы увозят на штрафстоянку от пяти до семи нарушителей.

«При выявлении автомобиля без номерных знаков или с закрытыми номерами производится фиксация нарушения. В течение 15 минут осуществляется проверка оплаты парковки. При отсутствии оплаты принимается решение о задержании транспортного средства с перемещением на специализированную стоянку», — объяснили в пресс-службе комтранса.

При этом, если улица для эвакуатора слишком узка, инспекторы с помощью VIN-номера устанавливают владельца, и ему «прилетает» штраф.

Чиновники уверены — эта борьба даёт результат. «Если в 2024 году таких нарушений было зафиксировано 63 тысячи, то в этом — в два раза меньше», — отметил зампред комитета по транспорту Алексей Гончаров.

Правда, платная парковка подорожала лишь с 15 октября. А значит, статистика охватывает только тех, кто старался уйти от платы по старым тарифам. С новыми ценами она, скорее всего, сильно изменится.