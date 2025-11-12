Номер не прошёл. Как водители Петербурга экономят на платной парковке

Три года ушло у городских властей, чтобы создать противоядие: с 1 февраля 2023-го по улицам начали ходить инспекторы Городского центра управления парковками, которые снимали с номеров то, что было на них накручено. Нарушителю прилетал штраф в 3 тысячи рублей, а если авто стояло без госномера, его увозили на спецстоянку (закон позволяет стоять без номерных знаков, но при этом автомобиль нарушает действие знака платной парковки, а значит, есть основания эвакуировать.