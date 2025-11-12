В Зимовниковском районе появится первый бассейн и новые дороги

Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Новый бассейн строится в рамках федеральной программы «Спорт России» и будет включать шесть 25-метровых дорожек, раздевалки и тренажерный зал. Сейчас готовность объекта составляет 85%, а его открытие запланировано на первый квартал 2026 года.
«Следите за подрядчиком, чтобы все обещанное было выполнено и жители Зимовников уже в следующем году могли посещать уроки плавания», — поручил губернатор.
Кроме бассейна, в районе уже построены новые дороги от хутора Харьковского к райцентру и в хуторе Камышеве, где жители особенно ждали улучшений. Решается и проблема подтоплений — в 2026 году продолжат работы по отводу грунтовых вод на внутрипоселковых дорогах Зимовников.