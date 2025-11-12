Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зимовниковском районе появится первый бассейн и новые дороги

В Зимовниковском районе Ростовской области появится первый плавательный бассейн, который смогут посещать все жители. О готовности объекта и других изменениях в районе губернатор Юрий Слюсарь говорил с главой муниципалитета Олегом Ткаченко.

Источник: пресс-служба Правительства Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Новый бассейн строится в рамках федеральной программы «Спорт России» и будет включать шесть 25-метровых дорожек, раздевалки и тренажерный зал. Сейчас готовность объекта составляет 85%, а его открытие запланировано на первый квартал 2026 года.

«Следите за подрядчиком, чтобы все обещанное было выполнено и жители Зимовников уже в следующем году могли посещать уроки плавания», — поручил губернатор.

Кроме бассейна, в районе уже построены новые дороги от хутора Харьковского к райцентру и в хуторе Камышеве, где жители особенно ждали улучшений. Решается и проблема подтоплений — в 2026 году продолжат работы по отводу грунтовых вод на внутрипоселковых дорогах Зимовников.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше