Власти Новосибирской области представили бюджет на 2026−2028 годы

На публичных слушаниях в Законодательном Собрании Новосибирской области было подчёркнуто, что разработанный и представленный проект бюджета региона на ближайшие три года полностью отвечает важнейшим социальным обязательствам перед жителями и направлен на выполнение стратегических национальных целей, а также учитывает особенности проведения специальной военной операции.
«Бюджет, который сегодня представлен, будет защищать полностью три главных приоритета нашей государственной политики. Это выполнение социальных гарантий перед гражданами, достижение национальных целей, стратегических задач. И это решение задач, обусловленных проведением специальной военной операции», — сказал заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, предваряя доклад о проекте закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
На 2026 год доходы областного бюджета Новосибирской области запланированы в сумме 324 млрд рублей, расходы — в сумме 369 млрд рублей. Доходная часть в 2027 и 2028 годах составит 341 млрд и 362 млрд соответственно, расходы будут равняться 389 млрд рублей и 412 млрд рублей.
В бюджете региона наибольшая часть средств будет направлена на ключевые сферы, такие как образование, развитие дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, а также на меры социальной поддержки населения и здравоохранение. Планируется значительно увеличить финансирование, предназначенное для социального обеспечения и различных выплат гражданам.
Известно, что в настоящее время 776,7 тысяч жителей региона уже получают ту или иную социальную помощь, и бюджет сохраняет ранее установленные приоритеты по поддержке конкретных категорий граждан, включая участников специальной военной операции и семьи с детьми.
Кроме того, предусмотрено увеличение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. Из 906,3 тысяч человек, занятых в экономике региона, 202 тысячи трудятся в государственном и муниципальном секторе. Прогнозируется, что их средний доход от трудовой деятельности к 2026 году составит 79 712 рублей.
Виталий Голубенко отметил: «Предполагается, что рост доходов населения будет стимулировать внутреннюю экономическую активность региона».
В ближайшие три года областной бюджет продолжит финансирование государственных программ и региональных проектов, направленных на достижение национальных целей. Запланированы бюджетные ассигнования на сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, а также капитальные вложения в строительство (реконструкцию) объектов дорожного и коммунального хозяйства. Об этом спросил депутат Игорь Умербаев.
«Дорога, формально называемая Купино-Карасук, по факту касается интересов восьми сельских районов Новосибирской области, некоторые из них являются ещё и приграничными территориями. За последние два с половиной года на этой дороге мы из щебёночного покрытия в асфальтобетонное перевели ноль километров. Предусмотрено ли финансирование подготовительных мероприятий и работ?» — сказал Игорь Умербаев.
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко подтвердил, что дорога Татарск-Купино-Карасук действительно одна из ключевых в Новосибирской области и входит в опорную сеть.
«Ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги в Карасукском районе. Что касается Чистоозёрного и Татарского районов, в проекте бюджета заложено финансирование на перевод участков (почти 30 км) дороги из щебёночного в асфальтобетонное покрытие», — проинформировал он.
Депутат Александр Шпикельман поднял тему развития сельских территорий и попросил в дальнейшем более подробно рассматривать специфические нужды сёл и небольших объектов, для которых, по его словам, требуются небольшие, но очень важные суммы.
«Я прошу вас по селу поработать более подробно, — призвал он Минфин. — И есть объекты, для завершения которых нужны небольшие суммы (для области небольшие). Просьба посмотреть и на те задачи, которые ставят перед нами жители уже долгие-долгие годы», — сказал депутат Александр Шпикельман.
Вице-спикер Заксобрания Роман Яковлев напомнил, что в настоящий момент формируется очередная большая программа реализации наказов граждан: «Это ориентир развития области и, что самое важное, это зарекомендовавший себя механизм реальной поддержки увеличения доверия к органам власти в целом».
О повышении эффективности системы обращения с коммунальными отходами спросил депутат Антон Тыртышный: «На прошлой сессии мы согласовали приобретение акций АО “Спецавтохозяйство” в областную собственность и в первом чтении приняли проект закона о субсидировании регионального оператора. Учитывая, что региональный оператор в своём состоянии приближается к критическому, хотелось бы понять, в бюджете заложены средства на оздоровление предприятия?».
По словам Виталия Голубенко, определённый ресурс на эти цели в бюджете региона имеется, вопрос прорабатывается дальше.
Положительный ответ дал министр финансов и на вопрос депутата Данилы Воротникова: «Заложены ли в бюджете средства на поддержку участников СВО, которые находятся сейчас там, за лентой, и наших воинских подразделений?» В резервном фонде такие средства имеются.
В дальнейшей работе Заксобрания найдут отражение и следующие вопросы депутатов Елены Тыриной, Валерия Ильенко, Константина Терещенко, Станислава Лысенко: Будет ли финансироваться капитальный ремонт сельских школ? Планируется ли обновление подвижного состава общественного транспорта? Как будет идти переселение граждан из ветхого и аварийного жилья? Продолжится ли строительство социально значимых объектов, объектов культуры и спорта для разных категорий населения? Председатель публичных слушаний, вице-спикер регионального парламента — председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Дидeнко обратила внимание, что подробные ответы на каждый вопрос депутаты могут получить на заседаниях комитетов.
Депутат Владислав Плотников поднял вопрос о возможном увеличении налогов. Министр финансов, в свою очередь, выразил уверенность, что налоговые ставки должны быть приведены в соответствие с текущими экономическими условиями.
Далее в обсуждении руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов подчеркнул критическую важность своевременного и полного сбора налоговых поступлений. Он отметил, что именно эти меры напрямую влияют на успешное исполнение бюджета и, как следствие, на объём средств, которые можно направить на приоритетные расходы.
Председатель президиума Совета муниципальных образований Андрей Михайлов сказал о том, что муниципальные образования, имеющие наибольшие темпы роста налоговых доходов, получают стимулирующую часть в составе субсидии на сбалансированность местных бюджетов. Предложение Андрея Михайлова касалось развития сферы общественных пассажирских перевозок на территориях. Заместитель председателя Общественной палаты Елена Потеряева выразила мнение о необходимости поддержки институтов гражданского общества и гражданских инициатив.
По завершении обсуждений участники публичных слушаний вынесли рекомендацию Законодательному Собранию рассмотреть в первом чтении на предстоящей сессии проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
Ирина Дидeнко остановилась на рекомендациях, которые найдут отражение в дальнейшей работе органов власти: «Важный блок предложений касается повышения эффективности расходов областного бюджета. В условиях ограниченности финансовых ресурсов данные вопросы приобретают особую актуальность. Необходимо понимать, что повышение эффективности расходов не сводится к трёхлетнему бюджетному циклу, требуется принятие системных долгосрочных мер на областном уровне, которые позволят обеспечить сбалансированность областного бюджета. Аналогичные задачи ставятся и на федеральном уровне в отношении федерального бюджета. О необходимости повышения эффективности расходов в своих выступлениях высказывались и участники публичных слушаний. Также включены предложения по повышению доходов областного бюджета, необходимости обеспечения мониторинга за исполнением проектов, реализуемых за счёт механизма списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, обеспечению выполнения наказов избирателей. Коллеги выступили с предложением о необходимости финансирования на 2026 год расходов, связанных с субсидированием перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, я считаю, необходимо включить и эти предложения в рекомендации в дальнейшую работу профильных комитетов».
Ирина Дидeнко подчеркнула: «По поручению Председателя Законодательного Собрания Андрея Ивановича Шимкива я призываю всех депутатов, всех представителей муниципальных образований очень внимательно подойти к анализу основного финансового документа, учесть не только рекомендации, но и предложения жителей Новосибирской области».