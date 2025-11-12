Власти Новосибирской области представили бюджет на 2026−2028 годы

В дальнейшей работе Заксобрания найдут отражение и следующие вопросы депутатов Елены Тыриной, Валерия Ильенко, Константина Терещенко, Станислава Лысенко: Будет ли финансироваться капитальный ремонт сельских школ? Планируется ли обновление подвижного состава общественного транспорта? Как будет идти переселение граждан из ветхого и аварийного жилья? Продолжится ли строительство социально значимых объектов, объектов культуры и спорта для разных категорий населения? Председатель публичных слушаний, вице-спикер регионального парламента — председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Дидeнко обратила внимание, что подробные ответы на каждый вопрос депутаты могут получить на заседаниях комитетов.