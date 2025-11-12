Ричмонд
Известный филолог Журова скончалась на 78 году жизни в Новосибирске

Людмила Журова была ведущим специалистом по изучению творческого наследия церковных писателей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на 78 году жизни скончалась известный филолог и исследователь древнерусской литературы Людмила Журова. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского отделения Российской академии наук.

Людмила Журова была ведущим специалистом по изучению творческого наследия Максима Грека, митрополита Даниила и других церковных писателей XVI века. Ее научная деятельность была тесно связана с Институтом истории СО РАН, где она проработала с 1991 года.

За свою карьеру Журова опубликовала более 180 научных работ, включая шесть монографий. Именно она подготовила к публикации фундаментальные издания сочинений Максима Грека и митрополита Даниила. Ее педагогический стаж превышал 50 лет.

Коллектив Института истории СО РАН выразил искренние соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны. Прощание состоялось сегодня в зале Мемориальной службы ИМИ на улице Кропоткина.