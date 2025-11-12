В Доме молодежи города Энгельса открылись новые направления

Новые творческие и киберспортивные направления появились в Доме молодежи города Энгельса Саратовской области. Учреждение было отремонтировано в этом году по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в комитете молодежной политики региона.
Например, открылось творческое объединение «АРТкреатив», направленное на освоение навыков рисования и декоративно-прикладного искусства. Одним из нововведений стала секция «Киберспорт». Молодые люди получили доступ к современным симуляторам для участия в соревнованиях по картингу.
Продолжает свою деятельность волонтерский отряд «Маяк», объединяющий молодежь для реализации социальных инициатив, проводятся мероприятия в формате игротеки и совместных просмотров фильмов. Также функционирует пространство молодежного социального театра «Пульс». Его участники имеют возможности реализовать свои творческие идеи и обсуждать воплощение актуальных социальных вопросов в виде искусства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.