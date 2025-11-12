В селе Айша в Татарстане школьники приняли участие в эковикторине

Воспитанники школьного лесничества из села Айша Республики Татарстан приняли участие в интерактивной эковикторине «Экология леса». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Мероприятие провела инженер по лесопользованию Зеленодольского опытного лесхоза Оксана Горбатенко. В ходе викторины ребята продемонстрировали свои знания о флоре и фауне лесов, ответили на вопросы о правилах поведения в лесу и мерах по защите лесных насаждений от пожаров и вредителей.
Особое внимание было уделено теме сохранения биоразнообразия и устойчивого лесопользования. По словам Оксаны Горбатенко, участие в подобных мероприятиях помогает формировать у детей экологическое мышление и ответственность за окружающую среду.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.