«Произошел технический сбой». Российский производитель прокомментировал запрет Минздрава продавать их маршмеллоу в Беларуси

«Испорченную» партию маршмеллоу отозвали с белорусского рынка. Также в компании проводится служебная проверка, охватывающая все этапы производства, упаковки и логистики с привлечением независимых лабораторий. Производителем полностью приняты для себя выводы белорусских контролирующих органов и внедрены дополнительные меры, в том числе по уменьшению использования синтетических красителей.