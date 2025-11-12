«Произошел технический сбой». Российский производитель прокомментировал запрет Минздрава продавать их маршмеллоу в Беларуси

Напомним, ранее Минздрав запретил продавать в Беларуси небезопасный маршмеллоу.
Под запрет попала сладость российской компании «Конфектум», в которой нашли скрытые красители. Позднее в компании отреагировали на запрет белорусской стороны, сказав, что проблемы возникли только с одной партией.
— Осознаем всю серьезность возникшей ситуации и подтверждаем, что выявленное несоответствие маркировки состава имело место в ограниченном объеме — в единичной партии товара одной позиции, — прокомментировали на предприятии.
Производитель пояснил, что выявленный краситель попал в партию маршмеллоу случайно из-за технического сбоя. В итоге на производстве непреднамеренно смешались остатки двух полуфабрикатов с разными рецептурами.
— Это единичный случай, который не отражает общей политики предприятия в вопросах качества и безопасности и не связанный с какими-либо умышленными действиями, — заверили в компании.
«Испорченную» партию маршмеллоу отозвали с белорусского рынка. Также в компании проводится служебная проверка, охватывающая все этапы производства, упаковки и логистики с привлечением независимых лабораторий. Производителем полностью приняты для себя выводы белорусских контролирующих органов и внедрены дополнительные меры, в том числе по уменьшению использования синтетических красителей.
— Нарушение не было умышленным, а краситель «азорубин» разрешен к использованию Техническими регламентами Таможенного Союза (ЕАЭС) как в РФ, так и в Беларуси, — рассказали в компании.
Еще мороженое эскимо со вкусом легендарных конфет «Столичные» появилось в Беларуси.
И приправы кориандр и красный перец запретили продавать в Беларуси.