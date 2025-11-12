Волгоградцы снова остались без мобильного интернета

Из-за отсутствия связи многие горожане вновь не могут пользоваться банковскими приложениями, переводить деньги и оплачивать покупки картами.
Единственным решением стали наличные расчеты или переводы с использованием подключения к домашнему или офисному Wi-Fi. Несмотря на то что голосовая связь в целом сохраняется, доступ в интернет отсутствует на большей части города.
Напомним, что в Минцифры РФ ранее заявляли о штатной работе всех видов связи, подчеркивая, что ограничения связаны с мерами безопасности. При этом ряд ключевых сервисов, таких как «Госуслуги», VK, «Яндекс», Ozon, Wildberries и другие, должны оставаться доступными, как и сайты государственных органов и операторов связи.