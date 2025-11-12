Волгоградцы снова остались без мобильного интернета

Напомним, что в Минцифры РФ ранее заявляли о штатной работе всех видов связи, подчеркивая, что ограничения связаны с мерами безопасности. При этом ряд ключевых сервисов, таких как «Госуслуги», VK, «Яндекс», Ozon, Wildberries и другие, должны оставаться доступными, как и сайты государственных органов и операторов связи.