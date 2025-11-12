В Тюмени военные хирурги провели практикум для гражданских врачей

Практикум от военных хирургов для гражданских врачей состоялся в Тюмени 6−7 ноября по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Мероприятие включало конференцию «Современные подходы военной медицины глазами гражданского врача». Ее открыла директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова. Ведущие специалисты региона поделились опытом с участниками.
Практикующие военные хирурги рассказали об особенностях оказания помощи раненым на каждом этапе, начиная от поля боя и заканчивая профильными лечебными учреждениями. Впереди у участников программы «Военно-полевая хирургия для гражданских хирургов» — обучение и стажировка с возможностью применить теоретические знания на практике в госпитале им. академика Н. Н. Бурденко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.