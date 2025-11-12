Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики кори

«Самая эффективная мера профилактики — вакцинация. Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Детей прививают по схеме: вакцинация — в 12 месяцев, ревакцинация — в 6 лет. Взрослым, не привитым или не болевшим корью, а также тем, кто привит однократно, вакцинация против кори проводится до 35 лет, для декретированных контингентов — до 55 лет. Лицам, не привитым против кори, следует учесть риски при посещении других стран», — добавили в ведомстве.