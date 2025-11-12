Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовской области проведут профилактическую операцию «Чистое поколение»

Донские полицейские организуют рейды в местах скопления молодежи.

Источник: Комсомольская правда

С 12 по 21 ноября 2025 года правоохранители проведут в Ростовской области II этап оперативно-профилактической операции «Чистое поколение». Об этом говорится на сайте донского правительства.

Полицейские организуют рейды в местах массового скопления молодежи. Особое внимание уделят транспортным объектам. Цель — выявить несовершеннолетних, употребляющих запрещенные вещества, и тех, кто вовлекает их в это.

Также совместно с представителями других ведомств стражи порядка проведут лекции, семинары и профилактические беседы. Эти мероприятия помогут молодым людям осознать важность ответственного отношения к здоровью.

Межведомственное мероприятие проведут при участии правительства Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.