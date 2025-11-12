Ростовской области проведут профилактическую операцию «Чистое поколение»

С 12 по 21 ноября 2025 года правоохранители проведут в Ростовской области II этап оперативно-профилактической операции «Чистое поколение». Об этом говорится на сайте донского правительства.
Полицейские организуют рейды в местах массового скопления молодежи. Особое внимание уделят транспортным объектам. Цель — выявить несовершеннолетних, употребляющих запрещенные вещества, и тех, кто вовлекает их в это.
Также совместно с представителями других ведомств стражи порядка проведут лекции, семинары и профилактические беседы. Эти мероприятия помогут молодым людям осознать важность ответственного отношения к здоровью.
Межведомственное мероприятие проведут при участии правительства Ростовской области.
