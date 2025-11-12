В центре Казани закрыли «Пятерочку» из-за проблем с грызунами

В Казани суд приостановил работу магазина «Пятерочка» на 20 суток из-за серьезных нарушений санитарных норм. Проверку начали после жалоб местных жителей на грызунов в магазине на улице Саид-Галеева. В ходе инспекции, проведенной Роспотребнадзором совместно с прокуратурой Татарстана, обнаружили многочисленные нарушения.
В складских помещениях магазина нашли свежие экскременты серых крыс, поврежденную приманку и жилые норы грызунов. Также прилегающая территория оказалась загрязнена пищевыми и бытовыми отходами, а мусорные контейнеры были переполнены. По информации ведомства, меры по предотвращению заселения грызунов не соблюдались, что угрожало жизни и здоровью посетителей.
Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых крыса сидела на прилавке с выпечкой и готовыми блюдами. После этого Роспотребнадзор инициировал проверку.