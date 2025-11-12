В центре Казани закрыли «Пятерочку» из-за проблем с грызунами

В складских помещениях магазина нашли свежие экскременты серых крыс, поврежденную приманку и жилые норы грызунов. Также прилегающая территория оказалась загрязнена пищевыми и бытовыми отходами, а мусорные контейнеры были переполнены. По информации ведомства, меры по предотвращению заселения грызунов не соблюдались, что угрожало жизни и здоровью посетителей.