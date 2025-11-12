Ветерану СВО своевременно не предоставили льготное лекарство: ситуация изменилась только после жалобы прокурору

В Башкирии прокуратура Караидельского района восстановила права участника специальной военной операции на получение льготного лекарства. По данным надзорного ведомства, 33-летнему мужчине, находящемуся на стационарном лечении в районной больнице, своевременно не предоставили назначенный препарат.
О нарушении своих прав участник СВО лично сообщил прокурору Караидельского района во время проведения надзорных мероприятий в лечебном учреждении.
Надзорное ведомство внесло представление главному врачу медицинской организации. В результате военнослужащего удалось обеспечить необходимым ему лекарством.
