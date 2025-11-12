Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветерану СВО своевременно не предоставили льготное лекарство: ситуация изменилась только после жалобы прокурору

В Башкирии боец СВО смог получить льготное лекарство благодаря жалобе прокурору.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Караидельского района восстановила права участника специальной военной операции на получение льготного лекарства. По данным надзорного ведомства, 33-летнему мужчине, находящемуся на стационарном лечении в районной больнице, своевременно не предоставили назначенный препарат.

О нарушении своих прав участник СВО лично сообщил прокурору Караидельского района во время проведения надзорных мероприятий в лечебном учреждении.

Надзорное ведомство внесло представление главному врачу медицинской организации. В результате военнослужащего удалось обеспечить необходимым ему лекарством.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.