В Карелии кадровые центры трудоустроили 182 соискателя с инвалидностью

Специалисты помогли им составить удобный график работы.

Кадровые центры Республики Карелии с начала года помогли найти работу 182 соискателям с инвалидностью при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе главы и администрации региона.

«За каждым закреплен профконсультант, который составляет индивидуальный план, рассказывает о доступных предложениях от работодателей и в общем и целом сопровождает человека на протяжении всего трудоустройства и после. Трудоустройство инвалидов важно не только для экономики региона, но и для реализации способностей этой категории соискателей, повышения самооценки и социальной интеграции, что поможет людям с инвалидностью чувствовать себя полноценными членами общества», — подчеркнул директор республиканского кадрового центра «Работа России» Владимир Шестак.

Специалисты службы занятости подобрали соискателям с инвалидностью подходящие вакансии и составили удобный график с учетом ограничений по здоровью. Кроме того, 28 октября в республиканском кадровом центре прошла ярмарка вакансий для жителей с ограниченными возможностями здоровья. В ней приняли участие 43 человека, 13 из которых получили приглашения на второй этап собеседования.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.