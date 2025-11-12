В Карелии кадровые центры трудоустроили 182 соискателя с инвалидностью

«За каждым закреплен профконсультант, который составляет индивидуальный план, рассказывает о доступных предложениях от работодателей и в общем и целом сопровождает человека на протяжении всего трудоустройства и после. Трудоустройство инвалидов важно не только для экономики региона, но и для реализации способностей этой категории соискателей, повышения самооценки и социальной интеграции, что поможет людям с инвалидностью чувствовать себя полноценными членами общества», — подчеркнул директор республиканского кадрового центра «Работа России» Владимир Шестак.