Создана технология мониторинга вечной мерзлоты в реальном времени

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Технологию быстрого мониторинга мерзлых грунтов разработали в Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Она позволит наблюдать изменения в почве в режиме реального времени и более оперативно реагировать на них, снижать риски разрушений зданий и дорог, сообщает официальное издание СО РАН «Hаука в Cибири».