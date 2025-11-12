Россияне считают, что советские годы сделали их непохожими на европейцев

Кроме того, большинство россиян (66%) уверены, что только русский человек может пожертвовать собой ради тех великих целей, которые он перед собой ставит. Также большая часть опрошенных согласилась с тем, что в России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде (65%), делать все сообща, а потому не терпят тех, кто ставит себя выше коллектива (57%), довольствоваться самым малым и не гнаться за успехом и богатством (56%), не могут обойтись без властных лидеров, «сильной руки», которая бы направляла их действия (65%).