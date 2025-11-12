Орнитологи нашли новые места обитания краснокнижных птиц в Волгоградской области

В 2025 году ученые-орнитологи провели 2 крупные экспедиции. Их организуют для того, чтобы дополнить информацию о видовом разнообразии пернатых региона, найти новые местообитания охраняемых видов и оценить состояние известных участков расселения популяций, сообщили в облкомприроды.
Первая экспедиция состоялась весной, когда ученые обследовали север области. Орнитологи выявили новые территории обитания 9 редких видов птиц, занесенных в Красную книгу региона. Так, в Алексеевском районе, в пойме реки Бузулук, обнаружили 5 особей серых журавлей с потомством. Еще одну пару увидели рядом с хутором Большим Бабинским. Последний раз на этой территории присутствие журавлей фиксировали в 2014 году. Также ученые выявили рост численности желны — черного дятла и распространение ареала его обитания в северных районах области.
В августе прошла вторая экспедиция. Тогда исследовали акваторию Цимлянского водохранилища. Длина маршрута ученых составила около 350 км. В результате на Цимлянском водохранилище орнитологи впервые заметили скопление кудрявого пеликана. Этот вид лишь изредка встречается на территории Светлоярского района и иногда, в период пролета, в Среднеахтубинском районе.
Всего за 2 экспедиции ученые обследовали около 60 мест обитания разных видов птиц. Орнитологи выяснили, что ранее известные популяции краснокнижных видов находятся в стабильном состоянии. Места, где были обнаружены скопления пернатых, специалисты взяли на контроль с целью дальнейшего наблюдения.
Отметим, в Волгоградской области уделяется особое внимание сохранению экологическое благополучия. На территории региона расположен заповедный природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», где произрастает более 1200 видов растений, 18 видов которых включены в Красную книгу Волгоградской области и Красную книгу Российской Федерации, а также обитает около 2000 видов животных, 61 из этих видов — краснокнижный. Мероприятия по сохранению краснокнижной флоры и фауны финансируются государством, в том числе по нацпроекту «Экологическое благополучие».