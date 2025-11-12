Орнитологи нашли новые места обитания краснокнижных птиц в Волгоградской области

Первая экспедиция состоялась весной, когда ученые обследовали север области. Орнитологи выявили новые территории обитания 9 редких видов птиц, занесенных в Красную книгу региона. Так, в Алексеевском районе, в пойме реки Бузулук, обнаружили 5 особей серых журавлей с потомством. Еще одну пару увидели рядом с хутором Большим Бабинским. Последний раз на этой территории присутствие журавлей фиксировали в 2014 году. Также ученые выявили рост численности желны — черного дятла и распространение ареала его обитания в северных районах области.