Мэр Омска предупредил горожан о смертельной опасности бесхозных вещей

12 ноября глава Омска Сергей Шелест обратился к горожанам в связи с ЧП в Красногорске: накануне вечером девятилетний мальчик пострадал от взрывного устройства, замаскированного под пачку денег. Поднявшему опасную находку ребенку оторвало пальцы.
«Уверен, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства и найдут виновных. Мы же с вами должны поговорить с нашими детьми и пожилыми родителями: нельзя трогать бесхозные вещи, как бы привлекательно они не выглядели», — подчеркнул градоначальник.
Он акцентировал: правила безопасности сегодня следует соблюдать неукоснительно. Неизвестные предметы могут оказаться взрывчаткой, замаскированной под что угодно — например, под кошелек, подарок или.
