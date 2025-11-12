Ричмонд
Мэр Омска предупредил горожан о смертельной опасности бесхозных вещей

Он призвал земляков провести беседы с детьми и родителями после инцидента в Красногорске.

Источник: Комсомольская правда

12 ноября глава Омска Сергей Шелест обратился к горожанам в связи с ЧП в Красногорске: накануне вечером девятилетний мальчик пострадал от взрывного устройства, замаскированного под пачку денег. Поднявшему опасную находку ребенку оторвало пальцы.

«Уверен, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства и найдут виновных. Мы же с вами должны поговорить с нашими детьми и пожилыми родителями: нельзя трогать бесхозные вещи, как бы привлекательно они не выглядели», — подчеркнул градоначальник.

Он акцентировал: правила безопасности сегодня следует соблюдать неукоснительно. Неизвестные предметы могут оказаться взрывчаткой, замаскированной под что угодно — например, под кошелек, подарок или.

Ранее «КП Омск» сообщила о задержании любителя спиртного, который устроил ложное минирование аэровокзала.