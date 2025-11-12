Мурманские студенты-отличники совершили экскурсию по Кольскому Заполярью

Студенты-отличники Мурманского арктического университета, успешно завершившие первый год обучения, отправились в экскурсионную поездку по Кольскому Заполярью в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Мурманской области.
В первый день программы ребята побывали на атомном ледоколе «Ленин» и других объектах притяжения. Они познакомились с историей освоения Русского Севера, его традициями и туристическим потенциалом. В ходе поездки студенты попробовали блюда арктической кухни, ставшие гастрономическими символами региона, и увидели северное сияние.
Во время второго дня студенты посетили мемориальный комплекс «Долина Славы» и музей «Титовский рубеж», посвященный героическим событиям Великой Отечественной войны в Заполярье. Участники почтили память защитников Кольского Севера, прошли по тропам, где проходили сражения, а также увидели сохранившиеся траншеи и реконструированные укрепления времен войны. Заключительный день экскурсии прошел на Кольской ветряной электростанции и в природном парке «Териберка».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.