Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О готовности к зимнему сезону отчитался волгоградский облкомдортранс

Дорожные службы Волгоградской области готовятся к зимнему сезону.

Источник: Администрация Волгоградской области

По данным на 12 ноября, в запасе уже имеется около 90 тысяч тонн песко-соляной смеси, на дороги в любой момент могут выйти 322 спецавтомобиля.

По данным облкомдортранса, в регионе сформированы девять резервных отрядов техники, готовой заняться ликвидации снежных заносов. В случае неблагоприятных погодных условий дежурство будет круглосуточным.

«На магистралях региона организована 31 площадка для отдыха водителей грузового транспорта — на них могут разместиться больше четырех тысяч машин, чтобы переждать непогоду. На 267 участках автодорог, где чаще всего случаются снежные заносы, специалисты заготавливают и устанавливают снегозадерживающие щиты», — уточняют в комитете.

Водителям напоминают нескольких простых правил вождения зимой:

  • заменить летние шины на зимние;
  • проверять исправность автомобиля перед поездкой;
  • учитывать погодные условия, выбирая скоростной режим;
  • держать безопасную дистанцию;
  • избегать резких маневров;
  • не обгонять отряды специализированной техники.