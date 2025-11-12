О готовности к зимнему сезону отчитался волгоградский облкомдортранс

«На магистралях региона организована 31 площадка для отдыха водителей грузового транспорта — на них могут разместиться больше четырех тысяч машин, чтобы переждать непогоду. На 267 участках автодорог, где чаще всего случаются снежные заносы, специалисты заготавливают и устанавливают снегозадерживающие щиты», — уточняют в комитете.