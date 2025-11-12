О готовности к зимнему сезону отчитался волгоградский облкомдортранс

По данным на 12 ноября, в запасе уже имеется около 90 тысяч тонн песко-соляной смеси, на дороги в любой момент могут выйти 322 спецавтомобиля.
По данным облкомдортранса, в регионе сформированы девять резервных отрядов техники, готовой заняться ликвидации снежных заносов. В случае неблагоприятных погодных условий дежурство будет круглосуточным.
«На магистралях региона организована 31 площадка для отдыха водителей грузового транспорта — на них могут разместиться больше четырех тысяч машин, чтобы переждать непогоду. На 267 участках автодорог, где чаще всего случаются снежные заносы, специалисты заготавливают и устанавливают снегозадерживающие щиты», — уточняют в комитете.
Водителям напоминают нескольких простых правил вождения зимой:
- заменить летние шины на зимние;
- проверять исправность автомобиля перед поездкой;
- учитывать погодные условия, выбирая скоростной режим;
- держать безопасную дистанцию;
- избегать резких маневров;
- не обгонять отряды специализированной техники.