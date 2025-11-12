Ричмонд
Шмели оказались способны понимать световой аналог «азбуки Морзе»

Ученые объясняют это тем, что умение насекомых определять длину визуальных стимулов, возможно, играет важную роль в общении или навигации в пространстве.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сингапурские и британские биологи обнаружили, что шмели способны распознавать наборы из коротких и длинных вспышек света, похожие по своей сути на сигналы из «азбуки Морзе», и использовать их для более эффективного поиска источников нектара. Об этом сообщила пресс-служба Лондонского университета Королевы Марии (QMUL).

«Шмели не сталкиваются с наборами коротких и длинных вспышек света в природной среде, из-за чего наличие у них способности распознавать их стало сюрпризом для нас. Это можно объяснить как тем, что умение определять длину визуальных стимулов может играть важную роль в общении шмелей или навигации в пространстве, так и тем, что этот навык может быть фундаментальной чертой всех сложных цепочек нейронов», — заявил научный сотрудник QMUL Алекс Дэвидсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Дэвидсон и его коллеги совершили это открытие при наблюдениях за тем, как обычные шмели ориентировались внутри лабиринта, в центре которого ученые расположили емкость с нектаром. Рядом с проходами в этом лабиринте были расположены быстро и медленно мигающие источники света, один из которых указывал путь к комнате с нектаром, а другой вел к поилкам с обычной водой.

Ученых заинтересовало, уловят ли шмели эту закономерность и начнут ли пользоваться ей для навигации в пространстве. Оказалось, что насекомые достаточно быстро научились пользоваться данной подсказкой, причем шмели различали световые сигналы даже в тех случаях, когда общее число «морганий» лампочек было одинаковым, а интервалы их мерцания отличались относительно слабо.

Исследователи также обнаружили, что шмели вели себя таким образом только в тех случаях, когда световая «азбука Морзе» действительно указывала на путь к сосудам с нектаром — сами по себе мерцающие световые сигналы не вызывали у них интереса и не заставляли их предпочитать один из помеченных проходов лабиринта. Это говорит о том, что насекомые ассоциировали данные сигналы с наградой и использовали свое умение отслеживать их продолжительность для получения доступа к пище.

«Многие сложные формы поведения животных, в том числе навигация и коммуникация, зависят от наличия у них способности ощущать течение времени. Раскрытие истории эволюции этой способности, таким образом, крайне важно для всей биологической науки в целом. Проведенные нами опыты на насекомых указывают на то, что для работы этого умения не нужно большое количество нейронов, что потенциально можно использовать при разработке нейросетей», — подытожила доцент QMUL Элизабетта Версаче, чьи слова приводит пресс-служба вуза.