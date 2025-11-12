Шмели оказались способны понимать световой аналог «азбуки Морзе»

Исследователи также обнаружили, что шмели вели себя таким образом только в тех случаях, когда световая «азбука Морзе» действительно указывала на путь к сосудам с нектаром — сами по себе мерцающие световые сигналы не вызывали у них интереса и не заставляли их предпочитать один из помеченных проходов лабиринта. Это говорит о том, что насекомые ассоциировали данные сигналы с наградой и использовали свое умение отслеживать их продолжительность для получения доступа к пище.