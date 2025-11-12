Вложения более чем на 80 млрд рублей: как нацпроект изменил дороги Татарстана

При этом работы велись не только в крупных городах, но и в сельских населенных пунктах, а это особенно важно для создания комфортных условий проживания на сельских территориях. Особое внимание уделялось подъездным путям к социально значимым объектам — ремонтировались дороги к фермерским хозяйствам, садовым обществам, а также до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи.